نائب يكشف عن تسريب بيانات موظفي العراق الى الخارج

2019/07/22 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية صباح طلوبي، اليوم الإثنين، أن لجنته وجهت هيئة النزاهة والمفتشين العمومين بإرسال أعداد ملفات الفساد المحالة والكاملة وهي قيد التحقيق.وقال طلوبي في تصريح لـ/SNG/، إن “لجنة النزاهة وجهت كتبا الى هيئة النزاهة والمفتشين العموميين في جميع الوزارات بعدد ملفات الفساد المحالة والكاملة والملفات قيد التحقيق”.وأوضح انهم “أعلنوا ...

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