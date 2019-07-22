2019/07/22 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد جوردي كاردونر، نائب رئيس نادي برشلونة، بحزم على التقارير التي تربط ناديه بالبرازيلي نيمار داسيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، وعودته مرة أخرى للبرسا في الميركاتو الصيفي الحالي.وكشفت تقارير عدة عن رغبة من قبل نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب معاملة الإدارة متمثلة في ناصر الخليفي، رئيس النادي، والمدير الرياضي ليوناردو.وطلب نيمار بالفعل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يرد بقوة على تقارير عودة نيمار إلى الفريق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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