الحشد يعلن تفتيش وتطهير قرى وبساتين مهمة شمالي بغداد

2019/07/22 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تفتيش وتطهير قرى وبساتين مهمة في ناحية المشاهدة شمالي بغداد.وقال إعلام الحشد في بيان , تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه, إن ” قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي أكملت تفتيش وتطهير القرية الرابعة والخامسة والسادسة وقرية الحلابسة واكثر من عشرة بساتين […]

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