قائد الثورة: النصر لا يتحقق دون مقاومة وكفاح وقضية فلسطين ستنتهي لصالح شعبها

2019/07/22 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد قائد الثورة على ان" قضية فلسطين هي القضية الاولى للعالم الاسلامي وأهم قضاياه"، مشيدا بالصمود والمقاومة المذهلة للشعب للفلسطيني وفصائل المقاومة ومن بينها "حماس".ونوه قائد الثورة الى ان" النصر لا يتحقق دون مقاومة وكفاح وقضية فلسطين ستنتهي حتما لصالح الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي".وقال قائد الثورة الاسلامية، لدى تلقيه رسالة من هنية، ان" حماس في قلب الحركة الفلسطينية كما هي فلسطين في قلب العالم الاسلامي".واشار الى ان" صمود ومقاومة الفلسطينيين من سكان غزة والضفة الغربية يقدم بشائر الفتح والانتصار ".انتهى..م.م

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