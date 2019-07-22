بالوثيقة: لجنة جمع المعلومات بالتيار الصدري توجه اتهاماً لـ 5 اشخاص

2019/07/22 | 13:17

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بغداد اليوم - النجف

بغداد اليوم - بغداد

قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم همزة، الإثنين، 22 تموز، 2019، إن الكتل السياسية إتفقت على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، من دون حسم عقدة كركوك.

وذكر همزة في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "جرى الاتفاق على

بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، الاثنين 22 تموز 2019، عن الملفات التي سيبحثها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال زيارته المرتقبة الى طهران.

وقال المصدر في حديث خاص لـ (بغداد اليوم) ان "الزيارة مقررة منذ اسبوع وسيناقش فيها عبد المهدي 6 ملفا

بغداد اليوم - متابعة

رجّح النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الإثنين، 22 تموز، 2019، إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على اغتيال عدد من الشخصيات القيادية في الحشد الشعبي، في خطوة لاحقة عقب قرار واشنطن الأخير القاضي بفرض عقوبات على 4 شخصيات، بينهم ق

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