2019/07/22 | 13:18

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بعثة الحج تعلن وصول اكثر من 27 الف حاج الى الديار المقدسة

أعلنت بعثة الحج العراقية، الاثنين، وصول اكثر من 27 الف حاج الى

الديار المقدسة.

وقالت البعثة في بيان، إن "اكثر من نصف اعداد الحجاج، وصلوا للديار

المقدسة بعد ان بلغ عددهم 27284 حاجا منهم 14776 في المدينة المنورة

و 12508 بمكة المكرمة".

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