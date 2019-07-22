تركيا تلوح بعملية عسكرية في سوريا إذا لم تتأسس منطقة آمنة

2019/07/22 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن عملية عسكرية ستبدأ شرقي نهر الفرات إذا لم تتأسس منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا وإذا استمرت

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