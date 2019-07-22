بيل يختار ناديه الجديد بعيدا عن أوروبا

2019/07/22 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب النجم الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، من الانتقال إلى الدوري الصيني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. فقد ذكر برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن بيل قد

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