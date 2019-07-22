القضاء العراقي يقدم طلبا بحق النواب المتهمين بالفساد

2019/07/22 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم القضاء العراقي بطلب الى مجلس النواب بخصوص اعضاء البرلمان المتهمين بالفساد.

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