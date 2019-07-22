تركيا تهدد باغلاق انجرليك ردا على اي عقوبات أميركية محتملة

2019/07/22 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن يرغب في فرض عقوبات على انقرة بسبب صفقة نظام صواريخ أس 400 الروسية، فيما هدد بغلق قاعدة انجرليك.ونقلت صحيفة حريت ديلي نيوز في تصريح ترجمته /المعلومة/ عن اوغلو قوله “اذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات فسنرد بالمثل وسنتخذ […]

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