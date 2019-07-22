2019/07/22 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسر شركة أنوار الابتسامة للمقاولات والتجارة العامة المحدودة ان تعلن عن وجود وضائف شاغرة الاولى بصفة مهندس مدني وبالمواصفات التالية : * يجيد العمل على البرامج الهندسية على الحاسوب * يجيد العمل على برامج الاوفيس * يجيد العمل على برامج المراسلات التجارية والايميلات * يجيد اللغة الانكليزية من حيث المحادثة والقراءة والكتابة وموظف حسابات بصفة …

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