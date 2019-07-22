2019/07/22 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وقعت الفنانة باميلا الكيك بأزمةٍ محرجة خلال إطلالتها عبر برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور عبر قناة “لنا”.حيث وضعها أمام خيارين بين الظهور مع ممثل إسرائيلي، أو في مشهد وهي عارية، في حال عُرِضَ عليها المشاركة بفيلمٍ عالمي مقابل مليون دولار.فأجابت بأن “السؤال صعب”، لكنها تختار الظھور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باميلا الكيك تفضِّل الظهور عارية على التمثيل مع نجم اسرائيلي وكالة خطوة برس.

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