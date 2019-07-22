2019/07/22 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقتها على اطلاق وثائق خريجي كليات الطب البيطري.وقال المدير العام لدارة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي عباس، في بيان للوزارة تلقت وكالة صدى نسخة منه، إن “الموافقة حصلت على إطلاق وثائق خريجي كليات الطب البيطري لعدم وجود ما يحتم حجبها استنادا لما ورد في قانون التدرج الطبي البيطري رقم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تطلق وثائق خريجي كليات الطب البيطري وكالة صدى الاعلام للانباء.

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