ميسان: ندوة ثقافية بمناسبة مولد ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا (ع)

2019/07/22 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت جمعية الدكتور أحمد الوائلي ندوة ثقافية في قاعة مكتبة الإمام علي الهادي العامة, وذلك بمناسبة مولد ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضا (ع).وتم ذلك بمشاركة الباحث الشيخ ثامر البهادلي, حيث ألقى محاضرة بعنوان : ( الإمام الرضا (ع) ..صفحات من مسيرته الرسالية ) , هذا وتضمنت محاور المحاضرة جوانب من أدوار …

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