الداخلية التركية توجه تحذيرا الى الحكومات الاوربية

2019/07/22 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن الحكومات الأوروبية لن تستطيع الصمود ستة أشهر، إذا ما فتحت بلاده أبوابها أمام المهاجرين وسمحت لهم بالعبور نحو القارة.وقال صويلو في تصريح، انه "سنقوم بما يلزم، وسننزل ضربة موجعة بالذين يريدون أن يجعلوا من تركيا مركزا للهجرة غير الشرعية، وسنقطع الماء والهواء عن مهربي المهاجرين".

وأضاف، أن "الاتحاد الأوروبي ترك تركيا وحيدة في مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن الحكومات الأوروبية لا تستطيع الصمود 6 أشهر في حال فتحت تركيا أبوابها أمام المهاجرين المتجهين صوب القارة العجوز".

وتابع، أن "من يرغب في الانتقال من الشرق الأوسط إلى أوروبا، يدفع فدية لتنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني ومهربي البشر، ليجد نفسه في نهاية المطاف وسط البحار يواجه الموت".

وكشف الوزير التركي وجود أعداد كبيرة من المواطنين الأفارقة بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم من قبل خفر السواحل التركية.

وأوضح، انه "في عام 2017، ضبطنا 175 ألفا و752 مهاجرا غير نظاميين في البحر والبر، وهذا العدد ارتفع إلى 268 ألفا خلال 2018، ومنذ مطلع العام الحالي إلى يومنا هذا، تم ضبط 162 ألفا و692 مهاجرا غير نظاميين".

وأشار إلى، أن "سلطات بلاده لا تتعامل مع المهاجرين الذين يتم ضبطهم على أنهم إرهابيون أو مرتكبو الجريمة".



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