2019/07/22 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية الى استثمار استضافة العراق لبطولة غرب اسيا بطريقة احترافية لا بطريقة ( الفزعة) كما يحصل في البطولات المحلية.وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في موتمر صحفي مشترك : ” تفصلنا أيام قلائل عن استضافة العراق بطولة غرب اسيا لكرة القدم ، وفي الوقت الذي نعبر فيه عن سعادتنا لاستضافة اشقاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الشباب والرياضة تدعو الى استثمار بطولة غرب اسيا باحترافية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الشباب والرياضة تدعو الى استثمار بطولة غرب اسيا باحترافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).