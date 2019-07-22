بينهم “ابو اكثم” و”سعد سوار”.. مكتب الصدر يكشف اسماء المتورطين بالمتاجرة الحكومية

2019/07/22 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الاثنين، بياناً كشف خلاله عن اسماء المسؤولين التابعين للتيار الصدري، الذين يستخدمون “عنوان ال الصدر” للمتاجرة الحكومية.وذكر البيان الذي تلقته “يس عراق”، أنه “من خلال التحقيقات التي قامت بها لجنة جمع المعلومات ثبت ان الاسماء المدرجة ادناه ممن يستخدمون عنوان آل الصدر […]

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