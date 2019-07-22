علي عدنان يخاطب فانكوفر للسماح له بالمشاركة في غرب آسيا

2019/07/22 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدافع المنتخب الوطني، ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، انه يخاطب فريقه من اجل السماح له للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالعراق.وستنطلق البطولة في العراق للفترة من 30 تموز الجاري وحتى 14 آب المقبل.وقال عدنان في حديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، “ما زلت اخاطب ادارة النادي من اجل الموافقة على

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