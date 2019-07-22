2019/07/22 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكملت لجنة اللاعبين المغتربين في اتحاد الكرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أوراق اللاعب المغترب لؤي العاني وبات جاهزا لتمثيل المنتخب الأولمبي.وقال مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد في تصريح صحفي، أنه تم الانتهاء من اصدار الأوراق الرسمية للاعب المغترب لؤي العاني، وبجهود كبيرة بذلت من قبل وزير الشباب الدكتور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتمال أوراق لؤي العاني لضمه إلى الأولمبي وكالة خطوة برس.

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