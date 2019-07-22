الاحتلال يشرع بأكبر عملية هدم منذ عام 1967 في القدس

2019/07/22 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الاثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إنه تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمة.واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ […]

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