تسليم الوجبة الأولى من شقق مشروع “بوابة العراق السكني”

2019/07/22 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة استثمار بغداد، الاثنين، أن الشركة المنفذة لمشروع (بوابة العراق السكني) ستسلم خلال الايام المقبلة، الوجبة الأولى من الشقق، بينما اكدت تقدم مراحل الانجاز بمجمع بيت الحكمة السكني.وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركة المنفذة لمشروع (بوابة العراق السكني) المشيد على أرض مطار المثنى والبالغ […]

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