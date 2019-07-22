بالوثيقة.. مكتب الصدر يحدد خمسة أسماء يستخدمون 'عنوان آل الصدر بأعمالهم التجارية والحكومية'

2019/07/22 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أسماء خمسة أشخاص قال إنهم "يستخدمون عنوان آل الصدر ومكتب الشهيد محمد الصدر في أعمالهم التجارية والحكومية"، محملاً إياهم جميع التبعات القانونية والشرعية.

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