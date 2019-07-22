مجلس نينوى : امريكا تخصص نصف مليون دولار لترميم معبد لالش

2019/07/22 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو عن تخصيص الولايات المتحدة مبلغ نصف مليون دولار لترميم معبد اثري في ناحية بعشيقة ، 20 كيلو مترا شمال الموصل.وقال جتو في تصريح له:” ان سفير الولايات المتحدة في العراق، ماثيو تولر والقنصل الأمريكي في أربيل ستيف فيغن قاما بزيارة لمعبد لالش، واعلنا من هناك تخصيص 500 […]

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