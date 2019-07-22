2019/07/22 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن الملحق التجاري الايراني في العراق ناصر بهزاد، الاثنين، ان بلاده تعتزم رفع التبادل التجاري مع العراق الى 20 مليار دولار حتى عام 2021، كاشفاً عن قيام صندوق ضمان الصادرات الايراني بمتابعة دفع مستحقات المقاولين مع الجانب العراقي.

وقال بهزاد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، على هامش إجتماع اللجنة التنسيقية التجارية بين البلدين، إن "الجانب الايراني والعراقي اتفقا على توقيع مذكرة تعاون، بديلة عن الاتفاقية الموقعة في 2015، في مجال المعارض التجارية الدولية لتوطيد العلاقات المعرضية بين البلدين"، مشيراً الى أن "الجانب الايراني أبدى رغبته للإستثمار في مجال بناء الاسواق المركزية، على أن تقدم الشركة العامة للأسواق المركزي الفرص الاستثمارية للجانب الايراني".

وأكد المحلق التجاري أن "صندوق ضمان الصادرات الايراني سيتابع موضوع دفع مستحقات المقاولين الإيرانين مع الجانب العراقي"، لافتاً الى تأكيد الطرفين على "تنمية التعاون المصرفي مع العملة الوطنية (ريال ودينار) نظراً لإستعداد مصرف الرشيد لإقامة فرع في إيران".

وأشار الى "رغبة الجانب الايراني بتنمية التعاون في مجال التأمين عبر تشكيل مؤسسة التأمين العراقية ـ الايرانية المشتركة".

وتابع بهزاد أن "البلدين بحثا سبل تعزيز التعاون في مجال التخطيط والمجال الصناعي والإستثماري المتمثل بإعادة تأهيل وتنشيط خط إنتاج السيارات الإيرانية في موقع الاسكندرية وعمليات التعديل والبناء في الموانئ والأرصفة البحرية ومنصات النفط وغيرها".

وكشف عن "تأكيد الطرف الايراني على إصدار تأشيرات طويلة الامد لرجال الاعمال والمستثمرين (لا تقل صلاحيتها عن ستة أشهر)، وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا المجال بين وزارتي الخارحية في كلا البلدين".

كما شدد الطرفان، بحسب بهزاد، على "ضرورة دعم القطاع الخاص وتأسيس شركة نقل مشتركة فضلاً عن مشاركة الجانب الايراني في إعادة إعمار المناطق المحررة بالتعاون مع صندوق إعادة إعمار المدن المتضررة من العمليات الإرهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملحق التجاري الإيراني لـ«الاقتصاد نيوز»: صندوق ضمان الصادرات سيتابع دفع مستحقات المقاولين مع العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملحق التجاري الإيراني لـ«الاقتصاد نيوز»: صندوق ضمان الصادرات سيتابع دفع مستحقات المقاولين مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).