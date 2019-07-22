موقع إسرائيلي: شاحنات عسكرية محملة بمعدات ثقيلة الى “قسد” من خلال العراق

2019/07/22 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادذكر موقع إسرائيلي، الأثنين، بأن قافلة عسكرية أمريكية محملة بمعدات ثقيلة دخلت الى سوريا من العراق نهاية الاسبوع الماضي لتوصيل معدات جديدة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.وقال الموقع أن “القافلة تألفت من مجموعة شاحنات دخلت شمال شرق سوريا من شمال غرب العراق كجزء من الدعم الأمريكي لحلفائهم من الأكراد السوريين هناك”.وأضاف أن “القوات الكردية قد تجد نفسها مشغولة قريباً في شمال سوريا، حيث يُزعم أن القوات المسلحة التركية تخطط لغزو مدينتي منبج شمال شرق حلب، وتل أبيض شمال الرقة”.يذكر أن القوات الأمريكية في منطقة الرطبة على الحدود السورية كانت قد أنسحبت بشكل مفاجيء من المناطق التي تتواجد فيها منذ يوم الجمعة الماضية دون سبب معروف.

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