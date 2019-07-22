مراسلنا: اعتقال أكثر من 50 متظاهراً في بابل

2019/07/22 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداعتقلت القوات الأمنية، الاثنين، أكثر من 50 متظاهراً حاولوا اقتحام “مجلس بلدي” في الحلة مركز محافظة بابل.

وأفاد مراسل “كلكامش برس” بأن القوات الأمنية اعتقلت أكثر من 50 متظاهراً، حاولوا اقتحام المجلس البلدي التابع لناحية المدحتية جنوب الحلة.

وبحسب شهود عيان، فأن “المتظاهرين قاموا برمي بناية المجلس البلدي بالحجارة، ثم حاولوا اقتحام البناية بعد أن خرج الموظفون منها”.

وأشار مدير إعلام قيادة شرطة بابل العميد عادل الحسيني إلى أن “التظاهرة لم تكن مرخصة من قبل القوات الأمنية”، مبينًا أن “بعض المندسين حاولوا إثارة أعمال شغب وجر المتظاهرين إلى القيام بأعمال عنف”.

وخرج أهالي المدحتية بتظاهرة كبيرة امام المجلس البلدي في الناحية للمطالبة بحل المجلس بسبب التلكؤ بانجاز أعماله، ما أدى إلى تدهور جميع الخدمات في الناحية.

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