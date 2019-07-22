2019/07/22 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تزايدت مشاعر الغضب والصدمة في هونغ كونغ غداة هجمات عنيفة تعرض لها متظاهرون على أيدي معتدين يشتبه في انتمائهم إلى عصابات مسلحة، مما أوقع عشرات الجرحى وفاقم الأزمة التي تشهدها البلاد.وأخذت حركة الاحتجاج التي لم تتراجع منذ التاسع من يونيو/حزيران في هونغ كونغ منحى خطيرا الأحد بعد أن هاجم رجال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض متظاهرين لهجمات عصابات مسلحة في هونغ كونغ وكالة خطوة برس.

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