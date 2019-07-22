وصول محطة كهرباء تحويلية الى ناحية سفوان بالبصرة

2019/07/22 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ادارة ناحية سفوان غربي البصرة ، عن وصول محطة الكهرباء التحويلية 132 / كي في / الى موقعها المخصص في الناحية والتي ستدخل الخدمة في الايام المقبلة.وذكر مدير الناحية طالب خليل الحصونة في تصريح صحفي ” ان المحولة ستسهم في تخفيف الأعطال في الخطوط الناقلة ، والتي تنقل الطاقة من مسافات بعيده وتؤدي […]

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