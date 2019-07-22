السعودية توقف استيراد هذه السلعة من ثلاث دول

2019/07/22 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قرارا بإيقاف منح "إذن الاستيراد" الخاص بالبيض الأوكراني والتركي والأردني، بدءا من

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