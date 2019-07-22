إيرانيون يبتكرون شريحة تدعم الجيل السادس للإنترنت

2019/07/22 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجح مختصون إيرانيون بجامعة كاليفورنيا في تصنيع شريحة قادرة على نقل المعلومات عبر الذبذات القوية.وبمقدور الشريحة الجديدة زيادة حجم موجات الراديو إلى 100 غيغاهرتز أي أربعة أضعاف أكثر من سرعة الجيل الخامس للإنترنت (5G).ويبلغ قطر الشريحة الجديدة 4.4 ميلمترات وتتميز بتصميم خاص يتيح لها إمكانية معالجة الذبذبات الرقمية بسرعة فائقة وكفاءة عالية.[…]

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