2019/07/22 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المركز الخبري الوطني NNC كشف محافظ البصرة اسعد العيداني، عن اصابة آلاف المواطنين بالتسمم بسبب تلوث مياه الشرب في المحافظة، متعهداً بان تنتهي ازمة المياه العام المقبل.وقال العيداني للمركز الخبري الوطني NNC “أتعهد بأن تكون السنة المقبلة نهاية لازمة المياه الصالح للشرب في عموم البصرة”.واضاف أن “البصرة خصصت 170 مليارا لقطاع الكهرباء […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التلوث يُغرق البصرة..والعيداني يؤكد: الامكانيات محدودة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التلوث يُغرق البصرة.. والعيداني يؤكد: الامكانيات محدودة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التلوث يُغرق البصرة.. والعيداني يؤكد: الامكانيات محدودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).