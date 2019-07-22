موزعون دوليون يحضرون مهرجان افلام الاطفال واليافعين لتعزيز اقتصاد السينما الايرانية

2019/07/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



دعت ادارة مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي،للمرة الأولى، العديد من موزعي الأفلام الدوليين للمشاركة في فعاليات المهرجان بنسخته الـ32، لتعزيز أهداف هذا المهرجان الثقافية والسينمائية.

في هذا الصدد قالت «شهلا رستم خاني» مسؤولة قسم المشترين والموزعين في المهرجان: طبقا لوجهة نظر مدير المهرجان أحد أهم استراتيجيات المهرجان لهذا العام هو تصميم مكتبة فيديو تضم أرشيفًا لأفلام الأطفال واليافعين، ونظراً لأن منتجاتنا جديرة بالاهتمام، فإن التخطيط والإعلام في الوقت المناسب، علاوة على إضافة قسم التسويق للأفلام السينمائية للأطفال في المهرجان، سيحفّز الناشطين في هذا المجال والموزعين السينمائيين على حد سواء والمهتمين بشراء المنتجات السينمائية الإيرانية، الأمر الذي سيلعب دورا بارزا في تعزيز ازدهار اقتصاد سينما الأطفال.

وتابعت “رستم خاني”: بذلنا كامل جهودنا للتفاوض مع جميع الأشخاص المهتمين بسينما الأطفال في إيران أو كل من يودّ شرائها أو توزيعها وعملنا على دعوتهم لحضور المهرجان.



لاسيما وأن هذه السنة هي المرة الأولى التي يحضر فيها المشترون في مهرجان أفلام الأطفال واليافعين، بدأنا بعدد محدود من الشركات وحاولنا اختيار كبار المشاهير إلى جانب المشترين في المنطقة”.

و أشارت الى حضور الموزعين عبر متابعة وإرسال الدعوات والمفاوضات مع ممثلي هذا القطاع في البلدان الأخرى، و”لحسن الحظ توجد العديد من الشركات الدولية السينمائية من دول “أرمينيا ولبنان وتركيا وإيطاليا وبولندا و… ترغب في المشاركة بمهرجان أفلام الأطفال واليافعين وأعربت هذه الشركات عن استعدادها للمشاركة هذا العام، في المحصلة لدينا 10 موزعين وشرّاء دوليين سيشاركون بفعاليات المهرجان لهذا العام”.

يذكر أن فعاليات النسخة الـ32 من مهرجان أفلام الأطفال و اليافعين الدولي ICFF في إيران ستنعقد بإدارة «عليرضا تابش» من تاريخ 19 أغسطس حتى الـ26 من الشهر ذاته لعام 2019 بعرض الأفلام الروائية الطويلة، الروائية القصيرة و أفلام الرسوم المتحركة الطويلة منها و القصيرة علاوة على أفلام قسم «وب سري» (مسابقة على موقع انترنتي) في مدينة إصفهان التاريخية.

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