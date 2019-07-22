وفاة حاجة عراقية تبلغ من العمر 74 عاما

2019/07/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في تصريح، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" البعثة سجلت حالة وفاة لحاجة من أهالي محافظة النجف الأشرف تدعى (ممتازة عبد الله عبيد) تبلغ من العمر 74 عاما".وأضاف أن" الحاجة تعاني من مرض عضال وتوفت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد مكوثها فيها لثلاثة أيام".انتهى..م.م

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