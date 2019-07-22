الحج والعمرة تعلن وصول اكثر من 27 الف حاج عراقي الى الديار المقدسة

2019/07/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" بعثة الحج العراقية تعلن وصول اكثر من نصف اعداد الحجاج للديار المقدسة بعد ان بلغ عددهم 27284 حاجا منهم 14776 في المدينة المنورة و 12508 بمكة المكرمة". هذا وتنشر هيئة الحج والعمرة بين فترة واخرى عدد الحجاج العراقيين الواصلين الى الديار المقدسة ".انتهى..م.م

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