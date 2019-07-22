بعثة الحج: تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج العراقيين

2019/07/22 | 13:48

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت بعثة الحج العراقية، الاثنين (22 تموز 2019) تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج خلال موسم حج هذا العام.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني، في بيان، أن "البعثة سجلت حالة وفاة لحاجة من أهالي محافظة النجف تدعى (ممتازة عبد الله عبيد) تبلغ من العمر 74 عاما".

وأضاف، أن "الحاجة تعاني من مرض عضال وتوفيت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد مكوثها فيها لثلاثة أيام".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت بعثة الحج العراقية، الاثنين (22 تموز 2019)،وصول اكثر من 27 الف حاج الى الديار المقدسة.

وقالت البعثة في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "اكثر من نصف اعداد الحجاج، وصلوا للديار المقدسة بعد ان بلغ عددهم 27284 حاجا منهم 1

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الزراعة العراقية، الاثنين (22 تموز 2019)، صدور قرار بمنع استيراد اللحوم الحمراء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الزراعة الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي وتوفيره في

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي

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