في البصرة.. النفط يختلط بمياه شط العرب

2019/07/22 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن #الحكومة العراقية لم تضمن على مدى نحو 30 عاماً حصول سكان #البصرة على كفايتهم من مياه الشرب المأمونة.وذكرت المنظمة […]

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