2019/07/22 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس أوصى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية بإعادة مبلغ 193 مليون دينار الى خزينة الدولة كونها صرفتها خلافاً للضوابط والتعليمات.وذكر المتكب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “هذه التوصية هذه جاءت على خلفية صدور تعليمات من قبل السيد مفتش عام الداخلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية توصي الدفاع المدني في الديوانية باعادة 193 مليونا صرفت خلافاً للضوابط وكالة خطوة برس.

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