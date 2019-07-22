2019/07/22 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ثمة مشاورات تجري حاليا بين نادي ريال مدريد ومحمدصلاح نجم ناديليفربول لانتدابه يالموسم المقبل.وقال موقع “دون بالون” الإسباني إن اللاعب المصري طلب الحصول على مبلغ سنوي قدره 30 مليون يورو للانضمام إلى النادي الإسباني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكهنات حول إعارة صلاح للريال بـ30 مليون يورو وكالة خطوة برس.

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