تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج العراقيين خلال موسم الحج الحالي

2019/07/22 | 13:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج خلال موسم حج الحالي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البعثة، حسن فهد الكناني في تصريح

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