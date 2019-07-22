قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة بنيران الجيش اليمني بعسير

2019/07/22 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، عملية إغارة أوقعت عدداً من القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي كما تم إحراق آلية في محور عسير.و أوضح مصدر عسكري أن عملية الإغارة استهدفت مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية وخلفت قتلى في صفوفهم وإحراق آلية عسكرية تابعة لهم.وكان الجيش واللجان الشعبية قد …

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