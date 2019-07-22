2019/07/22 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استبعد النائب عن تحالف سائرون عضو لجنة الشباب والرياضية النيابية عباس عليوي، اليوم الاثنين، اقالة وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، مشيراً الى ان انتقاد كتلته المتكرر للوزير يهدف لـ”تحسين المسار” في وزارته.وقال عليوي للمركز الخبري الوطني NNC “لا رؤية لدينا بإقالة الوزير، بل بالعكس فهو يتمتع بشخصية رياضية من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تستبعد اقالة وزير الشباب وتكشف هدف انتقادها له المركز الخبري الوطني.

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