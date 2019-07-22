2019/07/22 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر وإعرابه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي في ايران.. لماذا؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي في ايران.. لماذا؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).