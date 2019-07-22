العراق يعلن ارتفاع معدلات الانتاج بمصفاة له كانت بقبضة “داعش”

2019/07/22 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط عن وصول معدلات الانتاج في مصفى الصمود في بيجي الى 70 الف برميل باليوم .وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الملاكات الوطنية في القطاع النفطي استكملت اعمال المرحلة الثانية من عمليات تاهيل مصفى الصمود في بيجي ...

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