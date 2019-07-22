2019/07/22 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"كوثران" الإيرانية تثير ازمة سياسية جديدة في البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد تحقيق صحافي بان شركة "كوثران" الإيرانية، وهي إحدى أكبر الشركات التي تستحوذ على مشاريع مختلفة في مدينة الب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
"كوثران" الإيرانية تثير ازمة سياسية جديدة في البصرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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