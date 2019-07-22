2019/07/22 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد تحقيق صحافي بان شركة "كوثران" الإيرانية، وهي إحدى أكبر الشركات التي تستحوذ على مشاريع مختلفة في مدينة الب...

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