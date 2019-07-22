2019/07/22 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان شابا يبلغ من العمر 18 عاما انتحر داخل منزله في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “شابا عمره 18 عاما انتحر في منزله، عبر شنق نفسه بخرطوم المياه (صوندة) في الفناء الخلفي للمنزل”.واضاف أن “قوة من الشرطة وصلت الى مكان الحادث، وتم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتحار شاب عبر شنق نفسه في الزعفرانية شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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