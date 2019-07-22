2019/07/22 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب احمد الصفار، اليوم الاثنين، عن وجود سيناريوهين ينتظران قانون انتخابات المحافظات في جلسة مجلس النواب المقررة هذا اليوم.وقال الصفار للمركز الخبري الوطني NNC “نحن مقبلون الان على عقد الجلسة، ولكن لا اعتقد ان القانون سيتم التصويت عليه اليوم”.واضاف انه لديه معلومات “تشير الى عدم وجود اتفاق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيناريوهان ينتظران قانون انتخابات المحافظات في جلسة اليوم المركز الخبري الوطني.

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