بولتون: إيران و”حزب الله” تهديد مباشر لأمن القارة الأمريكية

2019/07/22 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون إيران و”حزب الله” بأنهما يدعمان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ويمثلان تهديدا مباشرا لأمن دول نصف الكرة الغربي.وكتب بولتون عبر “تويتر” مساء أمس الأحد: “تدعم إيران وحزب الله أدوات دكتاتورية مادورو غير الشرعية المتورطة في القمع والتعذيب وقتل الفنزويليين الأبرياء، كما أنهما يهددان بشكل مباشر الأمن …

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