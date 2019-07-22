بعثة الحج : تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج العراقيين

2019/07/22 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الحج العراقية، الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة بين الحجاج خلال موسم حج هذا العام.وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان" البعثة سجلت حالة وفاة لحاجة من أهالي محافظة النجف الأشرف تدعى (ممتازة عبد الله عبيد) تبلغ من العمر 74 عاما".

وأضاف أن" الحاجة تعاني من مرض عضال وتوفت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد مكوثها فيها لثلاثة أيام".

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