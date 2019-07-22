طهران: جراءة بريطانيا في مضيق جبل طارق لم يبقي سبب لغض النظر

2019/07/22 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ربيعي، في تصريح للصحفيين، انه" حينما نواجه اجراءة عدائيا من قبل بريطانيا في مضيق جبل طارق لن يبقى سبب لنغض النظر عن سلوك بريطانيا غير القانوني".واضاف، ان" احتجازنا لناقلة النفط البريطانية ليس انتقاما وقابل للحل عبر الطرق الدبلوماسية".انتهى..م.م

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