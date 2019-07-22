نقابة الصحفيين تصدر بياناً حول

2019/07/22 | 14:19

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت نقابة الصحفيين، الإثنين، 22 تموز، 2019، بشأن انباء زيارة صحفيين عراقيين الى اسرائيل.

وذكرت...





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